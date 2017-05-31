北京部分区域二手房价下跌超20%，成交量降34%

（联合早报网讯）政策高压下，北京二手市场开始全面降温。

据证券日报报道，伟业我爱我家集团市场研究院统计，自3月份以来，北京二手房市场成交量连续下滑。2017年5月份，二手住宅市场实际签单量环比4月份同期下降34.2%，新增客户登记量也环比4月份同期下降11.9%，市场交易活跃度已跌入谷底。

值得关注的是，据统计，2017年5月份，北京二手房成交均价环比4月份同期下滑2.4%。在有交易的12个区域中，多达八个区的成交均价都在下跌，仅有四个区的价格上涨。跌幅最大的是通州区、亦庄开发区，幅度都超过了20%。

伟业我爱我家爱集团副总裁胡景晖表示，面对史上最严格且最严密的楼市调控，北京二手房市场上的投资投机现象得到明显遏制，不少资金实力相对有限的改善型需求也不得不放弃或延缓购房计划，即使是刚需也要负担比以前更高的贷款成本。因此，在一系列严密而严厉的政策叠加下，北京二手房市场有资格、有能力购房的需求明显减少。

他进一步强调，强有力的政策已经改变了北京二手房市场的预期，买卖双方的博弈关系已经逆转，整个市场正在向买方市场转变。随着交易量的持续下滑，业主已经无力维持强势地位，买家不再积极，观望情绪浓，市场议价空间在增大，曾经坚挺的房价已经开始松动，下跌成为了必然趋势。

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