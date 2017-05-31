14.63%中国青年科研人员考虑出国深造 职位越低比例越大

（联合早报网讯）清华大学教授颜宁“跳槽”普林斯顿大学一事在中国国内掀起不小的波澜。在5月25日国务院新闻办一次新闻发布会上，中国科协一位负责人谈及此事时称，随着中国科技发展，国外高校到国内“挖”人或许不再是个案，这类海外任职的事也有可能成为一个常态。

据中国青年报报道，在中国首个全国科技工作者日到来之际，中国青年报社联合中国科学院青年创新促进会发起“青年科研人员生存发展状况调查”(以下称调查)，其结果显示，关于未来五年内的工作计划，有156人考虑出国深造(含到国外相关院校或科研机构工作，以下同)。在1066位受访人中，这一数字占到14.63%。

对在国内已经有一定稳定“教职”和“科研岗位”，而且近一半有过出国经历的青年科研人员来说，他们考虑“再次”出国，并非仅仅是为了“镀金”，很可能是一种“职业发展规划”的选择。说白了，出于某种利弊的考量，认为国外更适合其科研职业发展。

不过，根据中国青年报·中青在线记者进行的交叉分析，具体到这156位考虑出国深造的，他们之中拥有海外经历的只有21.15%。换句话说，考虑出国深造的人当中，有将近八成的没有海外深度“游”的经历。

更为重要的是，从受访者的职称来看，职称越低的，考虑出国深造的比例越大，比如在职称为副研究员(隶属于某个研究组)、助理研究员的青年科研人员中，就有48.72%和33.33%的考虑出国深造。这部分人的年龄也相对更小，85后和90后居多。

一位专攻材料的研究员在接受中国青年报·中青在线记者采访时说，这也从某种程度上说明，海归经历对青年科研人员来说仍具有“影响其职业发展前景”的重要性。在他所在的单位海归身份一度非常吃香，甚至只要在国外取得博士学位就很容易成为“青年千人”，并荣升正高级研究员，拿到百万级别的科研项目，相应地，发表过相同档次科研论文、但没有海归背景的“土鳖”，往往只能当个副教授，“很难有独立课题组，更不要说独立的项目经费”。

受访者中不少人提到，在没法改变现状的情况下，选择出国深造，是为了“适应当前这一规则”，“为将来更好地在国内发展”。

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