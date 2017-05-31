中国5月份制造业PMI为51.2% 同上月持平

（联合早报网讯）中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天发布的2017年5月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.2%，同上月持平。从主要分项指数来看，产成品库存指数、购进价格和出厂价格指数下降较为明显，降幅超过1个百分点，其余指数变化不大。PMI指数显示，当前经济运行继续保持稳中向好。

据中国央视报道，大型企业PMI指数保持在相对较高水平。自2016年6月份以来一直保持在51%以上，最近两月略有回落。中小企业PMI指数回升明显。中型企业PMI指数，今年以来一直保持在50%以上，5月份明显上升，达到51.3%，较4月份上升1.1个百分点。小型企业PMI指数连续三个月上升，4月份上升到50%，5月份达到51%，创下最近5年的最高值。

从行业PMI指数走势来看，5月份，制造业PMI调查21个行业大类中，有14个行业PMI指数较4月份上升。其中消费品行业PMI指数上升最为明显，整体水平上升1.6个百分点，达到53.8%。由于去产能加快、环保力度加大，传统的原材料行业、高耗能行业，PMI指数最近两月持续下降，降幅超过1个百分点，整体水平处在50%以下，低于制造业整体3个百分点以上。从行业PMI指数水平来看，有15个行业PMI指数保持在50%以上。特别是装备制造业、高技术产业、消费品行业PMI指数保持较高水平，达到52%以上，对制造业整体稳定发挥了较为突出的支撑作用。

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