美暂缓对台军售？台驻美代表：没收到这讯息

（联合早报网讯）美国媒体日前报道，特朗普政府可能为了争取大陆支持，叫停奥巴马时代已经定案的对台军售，驻美代表高硕泰今天表示，没收到这方面讯息，表示台美在军事交流合作领域保持非常绵密、沟通跟协调，双方的国防合作都按照既定的时程和步骤来推动，等美国相关政策官员及相关的决策人物到位后，可进一步详细讨论和推动。

据联合新闻网报道，高硕泰今天到台立法院外交及国防委员会报告，表示过去一年经历了奥巴马政府和特朗普政府，整体来说，大家基于共享的价值、共同的利益跟共同的努力，我们取得了一些很好的发展、相当的成果，“在稳健发展的同时，我们还有精进的空间可以开拓不同领域”，未来在不同的领域继续开拓更大的合作跟交流，对此保持非常正面和乐观的态度，“希望能在最快的将来能提升到升级版的伙伴关系”。

美国媒体日前报道，特朗普政府可能为了争取大陆支持，叫停奥巴马时代已经定案的对台军售，高硕泰说，没收到这方面讯息，他表示，台美在军事交流合作领域保持非常绵密、沟通跟协调，双方的国防合作都按照既定的时程和步骤来推动，等美国相关政策官员及相关的决策人物到位后，可进一步详细讨论和推动。

高硕泰说，会有这样的消息的可能原因之一，就是特朗普政府的重要政策官员还没到位，等情况更一步明朗化，会按照既定的时程和步骤来推动，强调相关、特定的军售项目就不多做评论，但“任何可以提升我们的防卫武力、国防策略，及能促进区域和平跟稳定发展，都不排除”。

此外，朝鲜半岛情势紧张，外界关注美国会不会为了拉拢中国共同就朝鲜问题努力而“疏远”台湾；高硕泰说，没有这方面的忧虑，因为现在台美关系基础非常扎实，基于六项保证跟台湾关系法这些美方对我们的承诺，希望在这既定基础上继续推动。

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