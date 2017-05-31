中国二手烟问题仍严重，单位洗手间、楼道成吸烟区

（联合早报网讯）今天是世界无烟日，被称为“史上最严控烟令”的《北京市控制吸烟条例》实施也将满两周年。

据中新网报道，虽然今年初北京市疾控中心发布的北京市成人烟草调查报告显示，北京成年吸烟者相比2014年减少了20万。但对于不少民众来说，公共卫生间、楼道、饭馆等场所内，二手烟暴露问题仍然存在，如何监管成为难题。

早在2012年，原卫生部发布的《中国吸烟危害健康报告》中就指出，烟草烟雾中含有69种已知的致癌物，这些致癌物会引发机体内关键基因突变，正常生长控制机制失调，最终导致细胞癌变和恶性肿瘤的发生。

《报告》还认为，二手烟中含有大量有害物质及致癌物，不吸烟者暴露于二手烟之中同样会增加多种吸烟相关疾病的发病风险。

目前，包括北京、上海等在内的不少城市已经发布了地方性控烟条例，但是全国层面的控烟条例立法进程还在进行中。

此前2014年11月，国家卫生计生委起草了《公共场所控制吸烟条例(送审稿)》，并向社会公开征求意见。根据该送审稿，所有室内公共场所一律禁止吸烟。但目前该《条例》仍未正式出台。

“预防二手烟的方法很简单，就是避免提供吸收二手烟的场所，包括家庭、公共场所等。”中国控制吸烟协会高级顾问许桂华在接受中新网记者采访时强调，目前全国已经有不少城市发布了控烟条例，她呼吁尽快推进全国层面控烟条例的立法进程。

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