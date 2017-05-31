中美科学家新发现：以纳米材料激发免疫系统抗癌

（联合早报网讯）据中国央视报道，近日，复旦大学附属中山医院袁恒锋博士与美国学者姜闻博士（来自安德森癌症中心）以及梅奥诊所的科研团队共同在《自然（Nature）》出版集团旗下国际知名期刊《自然纳米技术（Nature Nanotechnology）》杂志，发表题为《多价生物特异性纳米微粒靶向免疫治疗癌症《Multivalent bi-specific nanobioconjugate engager for targeted cancer immunotherapy）》的研究论文。研究项目主要通过设计新型抗癌纳米颗粒来积极地调动整个机体免疫系统来杀死癌细胞，并促进身体产生自己的记忆系统，从而使得肿瘤复发最小化。

癌症细胞其实就是个“骗子”细胞，它善用自己的“谎言”，将自己伪装成正常细胞，不被识别，这样，它就能安心地在人体内生活了；同时许多癌症细胞生命力又极为顽强，即使它的成员大部分被杀死，存活的一小部分很快又可以“就土重来”，这是目前癌症难治的主要原因。此次中美联合团队就是深知癌细胞的劣根性，他们开发出了一种纳米颗粒，可以特异性识别癌细胞，并持续进行精准攻击，让癌细胞“无处可逃”。

据悉，袁博士以及他的合作团队已经开始研发新一代的免疫纳米药物，并探索纳米颗粒预防癌症远期复发、原位癌症多发转移的可能性。袁博士讲：纳米医学未来将成为治疗甚至治愈癌症的有利手段，但是仍有很长的一段路要走。目前已经开始二代产品的毒性测试，以期将来能够运用到人体上。同时，纳米免疫颗粒的生产方法、大批量生产工艺、剂量测试等研究也正在中山医院紧锣密鼓的进行着。目前全世界有太多的病人遭受着癌症的折磨与恐慌，研究者希望纳米医学能够为这些病人带来曙光。

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