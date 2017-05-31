水利部：严控产能过剩行业和高耗水淘汰项目取退水

（联合早报网讯）中国水利部办公厅近日正式印发《关于严格水资源管理促进供给侧结构性改革的通知》（办资源〔2017〕76号），明确要求通过严格水资源消耗总量和强度控制，推动化解过剩产能，助推供给侧结构性改革。

据澎湃新闻报道，通知指出，要加强产能过剩行业项目取水许可和入河排污口设置审批管理，强化水资源刚性约束。从2016年起，3年内原则上停止受理新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目的取水许可申请；严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能的取退水；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目，一律不得办理新增取水许可和入河排污口设置等手续。

对于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增项目，以及采用《高耗水工艺、技术和装备淘汰目录（第一批）》中高耗水工艺、技术和装备的新、改、扩建项目，原则上一律不得办理新增取水许可和入河排污口设置等相关手续。

通知明确，各省级水行政主管部门要及时制修订行业用水定额标准，严格过剩产能和落后产能行业企业的取用水总量控制和定额管理，按照定额核定年度取用水计划，对超计划或超定额取水的，实行累进征收水资源费。对国家已明确淘汰的落后产能和化解的过剩产能，应同步核减企业年度取水用水计划，并根据国家有关政策要求，责令企业采取限制或停止取水等措施。取水许可延续时，原取水许可审批单位要对产能过剩行业企业取用水情况进行全面重点评估，对不符合国家产业政策，使用淘汰的高耗水工艺、技术和装备，未达到用水定额标准和不符合水资源管理要求的企业单位，不予批准延续取水申请。

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