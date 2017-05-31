国民党主席提前交接生变 中常委拟冻结中委选举

（联合早报网讯）国民党新旧党主席交接陷僵局，现任党主席洪秀柱阵营与当选人吴敦义阵营虽已有共识将交接期提前，现在却又因党主席中央委员提名权归谁僵持不下，党中央以停开中常会延缓冲突，但吴阵营规划提出暂缓中央委员选举反制，下午还将开记者会抨击。

据联合新闻网报道，挺吴中常委主张，既然党章已有相关公告，一切就应回归制度，6月14日中央委员候选人提名延后公告、7月8日中央委员选举延至8月20日全代会后，否则恐有适法性问题，不排除提假处分冻结。

国民党文传会副主委胡文琦表示，为党的团结与和谐，且兼顾党务发展，党主席洪秀柱愿意提前交棒，希望争取最大时间，让双方冷静思考，谋求圆满解决机会。

国民党主席五月二十日改选后，却要迟至8月20日才交接，引发空窗期过长质疑。新旧党主席阵营原已有共识提前至7月8日交接，却传出洪秀柱阵营希望维持中央委员的党主席提名权，再让双方僵持不下。

原本挺吴派中常委要在今天下午中常会上提案，要求党主席提名中央委员与选举时程回归党章，让中央委员选举延至8月20日全代会后，但党中央昨天傍晚率先反制，宣布停开今天中常会，引爆双方对立。

挺吴中常委今天扬言，若党中央不依党章行事，延后6月14日新任中央委员候选人提名公告，并将7月8日中央委员选举延至8月20日后，不排除向法院提出暂停执行假处分，冻结6月14日中央委员提名公告与7月8日中央委员选举。

挺吴派中常委表示，党中央去年底公告7月8日就要选中央委员，但新任党代表依规定要到8月20日全代会才就职，7月都还不具选举与被选举权，怎么参选中央委员与票选？且中央委员候选人提名还须经全代会主席团公告，党中央公告不符规定。

因为党章规定，全代会召开须于2个月前通告，若要提前交接，时程上已经来不及，再加上台北市举办世大运，开会场馆也寻找不易，吴敦义阵营已倾向交接日就依党中央已公告期程办理。

挺吴派中常委直言，不论是党代表选举与被选举权，或是全代会提前未符公告程序等问题，若选后没有人针对适法性问题提出质疑，就没问题，但万一有人提告，恐造成选举或就职无效，横生枝节。

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