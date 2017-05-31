民进党完全执政满一年 施政满意度却“蓝上绿下”

（联合早报网讯）台湾远见杂志今天公布2017年“县市长施政满意度调查”，民进党完全执政满一年，调查却出现“蓝上绿下”的局面，值得警惕。

据联合新闻网报道，去年蔡英文上任，民进党完全执政，照理应能让绿营施政里应外合，声势更上层楼。但本届县市长民调却出现“蓝上绿下”的窘境。

远见指出，民进党籍12位县市长的平均满意度，未能守住去年60.0%的及格分数，跌至59.5%，施政分数也退步0.42分，反倒不满意度略增1.9个百分点，整体盘势不升反跌，印证“中央执政不利于地方民调”的宿命。

反观在野的国民党，2017年整体满意度增加3.3个百分点，为61.4%，高于民进党首长，施政分数则进步0.55分，达68.43分，不满意度则由下降2.5个百分点，颇有强势打底之姿。

远见分析，综观今年让国民党谷底翻升的，有三大功臣－新北市长朱立伦、南投县长林明溱以及苗栗县长徐耀昌。其中，勤走基层的朱立伦重揽民心，今年在满意度、施政分数的进步幅度，以及不满意度的降幅都仅次于林智坚，排名全台第二，更从2016年的4颗星，跃升为今年的4.5颗星。

与朱立伦同样夺回民心的还有林明溱，施政分数首度突破70大关，达71.5分，在蓝绿选民势均力敌的中部，排名第一。相较去年，进步4.4分，更是21县市中第三名。至于满意度，今年拿下66.7%，亦居中部之首，比去年增加8.3个百分点，进步速度为全台第四。反观不满意度，只有12.8%，是21县市负评第四低。

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