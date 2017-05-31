记协报告：新兴媒体渐成中国传媒主导力量

（联合早报网讯）中华全国新闻工作者协会（中国记协）5月31日通过官网正式发布《中国新闻事业发展报告（2016年）》。这是中国记协第三次发布关于中国新闻事业发展总体情况的报告。

据新华社报道，报告指出，媒体融合发展依然是2016年中国媒体发展的主题，一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体先后涌现，一批拥有强大实力和传播力、引导力、影响力、公信力的新型媒体集团初具雏形，一个新的传播体系和媒体格局正在形成。中央和地方媒体加快了传统媒体与新兴媒体从“相加”到“相融”的速度。各媒体密切追踪新技术，以先进技术为支撑，以内容建设为根本，运用互联网思维，推动内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，改革体制机制，再造生产流程，全力打造立体多样、融合发展的现代传播体系。

报告指出，中国的新兴媒体市场蓬勃发展，已逐渐成为传媒发展的主导力量，新兴媒体产业生态化构建逐步完成；新兴媒体法规与监管不断完善，新兴媒体领域版权保护政策法规与监管不断加强；新兴媒体发展提升公民网络信息自由，为中国网民提供更多舆论表达渠道，在凝聚社会共识方面发挥更重要作用。

报告介绍，截至2016年底，全国共有223925名记者持有有效的新闻记者证，其中报纸记者84130人，期刊记者6007人，通讯社记者2801人，电台、电视台和新闻电影制片厂记者129829人，新闻网站记者1158人。中国记协作为中国新闻界的全国性人民团体，高度重视新闻工作者的权益保护，通过受理维权投诉、实施新闻工作者援助项目、表彰优秀新闻工作者等方式切实保护新闻工作者的合法权益。针对新闻行业存在的虚假新闻、失实报道、新闻敲诈等突出问题，中国新闻界采取多种措施加强规范和管理，新闻道德委员会、媒体社会责任报告制度试点等工作稳步推进，新闻职业道德建设取得积极进展。

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