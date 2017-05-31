台湾云林副议长：陈情监察院弹劾同婚释宪大法官

（联合早报网讯）台云林县议会今天进行县政总质询，云林县副议长苏俊豪在云林县议会提案，指出大法官同婚释宪“违宪”，司法权强压立法权及行政权，提案由大会决议，将以云林县议会之名行文陈情监察院，对通过大法官748解释文的14名大法官，包括司法院长许宗力一并弹劾，争取议员支持。

据台湾联合新闻网报道，民进党籍议员苏俊豪说，大法官同婚释宪后，已引起地方很大的疑虑，他在婚丧喜庆行程中，民众纷纷表示对同婚议题对政府的失望，大家认为已影响伦理，社会秩序会全面崩坏，他强调，自己并不是基督徒，但大法官释宪是为了解决法律疑虑所引发的社会争议，同婚对社会响较大？还是一夫一婚制？他认为大法官释宪文内容草率不周延，更不负责任，严重解释不当，明显失职，当受弹劾，民法并无违宪，违宪的是大法官自己。

苏俊豪表示，大法官解释明确干涉立法权及行政权，严重破坏宪政体制，五权宪法，要求解释文布之日起两年内立法院必须完成相关法令的修正与制定，明显逾权立法权，破坏五权分立的体制；解释文也要求两年内如未完成修法，相同性別的两人持两人以上簽名，可向户政机关办理结婚登记，此举也明显干涉行政权。

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