李明哲妻要求重办台胞证 争赴陆探视

（联合早报网讯)民进党前党工李明哲遭大陆当局以“颠覆国家政权罪”逮捕，他的妻子李凈瑜营救未果，今天去函陆委会，争取重新办理台胞证；并去函台法务部，向大陆提出家属人道探视要求。

据台湾联合新闻网报道，国台办上周证实，李明哲被依“颠覆国家政权罪”逮捕。民进党已表达严正抗议，并提出三项要求，除要求大陆当局应以文明法治国家的态度，而非以黑箱作业处置该案，并要求确实维护李明哲的人权和健康，以及应协助家属赴陆探视，避免让两岸关系恶化。

与李凈瑜相关的LINE群组，下午贴出两份函文：一是李凈瑜去函陆委会，争取重新办理台胞证。函中说明指出，大陆当局已经公布宣布逮捕李明哲，作为妻子，她有权探视，请陆委会秉持人权与人道原则，协助她向大陆重新申请台胞证。

另一则是李凈瑜去函法务部，向大陆提出家属人道探视要求。函中表示，虽然已逾24小时通报期限，她尚未收到任何书面通知，但依据2017年5月26日国台办发言人安峰山应询表示，李明哲已被湖南省安全机关逮捕。

李凈瑜强调，尚未亲自见到李明哲之前，不考虑聘请任何大陆律师；藉此，请法务部协助安排她亲自到大陆，探视“政治良心犯李明哲”。

在给陆委会的函中，李凈瑜也提到，她已向法务部请求协助家属人道探视，急需旅行大陆的相关证件，请陆委会尽全力协助。

这两份函文，发文日期都是2017年5月31日，副本也一并寄给台总统府、海基会等单位。

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