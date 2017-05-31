中国统计局原局长王保安受贿一审判无期

（联合早报网讯）河北省张家口市中级法院今天（31日）公开宣判中国国家统计局原党组书记、局长王保安受贿一案，王保安被控受贿1.53亿余元（人民币，下同），法院对其以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，对其受贿所得财物及其孳息依法予以追缴，上缴国库。

人民日报报道，经审理查明：1994年至2016年，被告人王保安利用担任国家税务总局办公厅秘书，财政部办公厅副主任、综合司司长，黑龙江省政府党组成员、省长助理（挂职），财政部党组成员、部长助理、副部长，国家统计局党组书记、局长等职务上的便利，或者利用其职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为相关单位和个人在彩票销售、贷款申请、项目审批、土地开发以及工作招录、职务调整等事项上提供帮助，非法收受他人财物共计折合人民币1.53亿余元。

法院认为，王保安的行为构成受贿罪。鉴于其到案后，能如实供述自己罪行，认罪悔罪，积极退赃，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可对其从轻处罚，遂作出上述判决。

中国国家统计局官方网站显示，王保安，男，1963年生，河南鲁山人，中南财经大学研究生毕业，经济学博士。

澎湃新闻报道，他的妻子、银河证券副总裁霍肖宇去年7月29日下午也被所在公司宣布解聘，理由是她不能正常履行职责。

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