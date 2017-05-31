学者：日本恪守两国邦交正常化原则才能改善中日关系

（联合早报网讯）中国国务委员杨洁篪今天结束对日本的三天访问，受访中国学者分析，东京一直想要改善同北京的关系，还不断释放要促成两国领导人会晤的信号，但北京认为，日本首先要恪守两国邦交正常化的原则，包括在台湾问题上言而有信，两国关系才能向前发展。

中国官媒也提醒，日本应从根本上放弃平衡中国影响力的思维方式，正确对待中国崛起“这一世纪性现实”。

杨洁篪上月29日起对日本进行三天访问，并同日本国家安全保障局局长谷内正太郎举行第四次中日高级别政治对话。访日期间，杨洁篪也同日本首相安倍晋三和日本外长岸田文雄举行了会谈。

据中国官方通讯社新华社报道，杨洁篪会见岸田时特别提到，两国关系要实现稳定改善，就必须妥善处理好敏感问题。他表示，日本应本着“诚实守信态度”，“不折不扣”按照中日四个政治文件和四点原则共识的精神，慎重妥善处理好历史问题和台湾问题，维护两国关系的政治基础。

长期研究中日关系发展的清华大学当代国际关系研究院副院长刘江永向《联合早报》分析，日本近期在中日关系重大问题上言行不一致，一方面表示要改善对华关系，另一方面却在台湾和南中国海等问题上“搞小动作”。

上个月中，日本将台湾对日交流窗口“亚东关系协会”更名为“台湾日本关系协会”；日本上周末也派出海上自卫队最大舰只和直升机护卫舰“出云号”在南中国海与美军舰举行联合演习。

刘江永说：“中方希望日方能很专业、正面、诚实地对中日邦交正常化的原则问题作出回答，但至今都还没有答案。”

但他指出，杨洁篪此次访日并不是毫无收获，双方就中日两国高层对话进行了沟通，这也符合双方的需要。

据日本共同社报道，二十国集团（G20）峰会将于7月在德国召开，岸田和杨洁篪会面时同意，将为届时实现两国领导人会谈展开协调。此外，两国也探讨尽快举行中日韩首脑会谈。

但刘江永提醒，中日领导人会晤不应该只是为了“握握手、拍拍照”，而是要切实推动两国关系出现实质性的改善。

他说：“前些年，安倍刚和习近平握完手，又到另一个场合就南海、东海问题对中国大发不满，这样的高层会面有价值吗？”

人民日报社旗下的《环球时报》今天也发表社评说，东京对改善中日关系的理解有些“舍本求末”，除了重视高层会晤之外，对落实双方就改善彼此关系达成的原则性协议经常“偷工减料”，甚至束之高阁，继续在怼中国的问题上我行我素。

社评说：“日本应把对华关系放在新的原则和逻辑之上，跳出老的盘算，真正把中日关系朝着战略互惠方向推进。”

“那样的话，中日高层交流以及领导人会晤才能积累成果，使两国关系朝着突破性改善不断靠近，直到形成两国领导人正式互访的成熟条件。”

不过，官媒《中国日报》则对中日关系持较乐观态度。

该报今天发表英文社评说，历史问题往往阻碍两国建立密切关系，但“这并不表示完全没有出路”。

评论说：“即使无法完全解决历史问题，至少妥善处理分歧能释放一些正能量，为双边关系注入一些暖意。”

文章说，中日高级别政治对话上两国确认了“互为合作伙伴，互不构成威胁”的关系。这是个积极的信号，提醒了双方两国邦交正常化的初衷，有利于两国克服双边关系中的挑战，并且把握新的契机。

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