中国展开一年专项行动打击非法医疗美容

（联合早报网讯）中国政府将展开长达一年的专项行动，严厉打击非法医疗美容。

综合《中国日报》、路透社今天报道，中国国家卫生计生委网站上周末发布《关于开展严厉打击非法医疗美容专项行动的通知》宣布，将与中央网信办、公安部、人力资源社会保障部、海关总署、工商总局和食品药品监管总局，从本月至明年4月联合展开行动。

行动旨在进一步维护消费者合法权益及保护民众健康，覆盖的范围包括医疗器械生产经营的使用、医疗美容的培训、广告推广全链条，以及生产经营使用透明质酸钠（即玻尿酸）、胶原蛋白、肉毒毒素等药品的整形注射。

《中国日报》引述中国医学科学院整形外科医院院长祁佐良指出，中国的整形手术市场在2015年市值已超过4000亿元（人民币，下同，811.6亿新元），并预计每年增长30％。

他说，整形注射在中国是最受欢迎的手术之一，但涉及很多违规行为，“一些资质不符合的人进入这个市场只为了盈利，并危及患者的健康，甚至他们的生命”。

他也称，整形注射后导致包括过敏反应、皮疹、头痛和肌肉僵硬等严重并发症的情况，超过六成都发生在无照经营的设施中。

中国整形美容协会指出，中国有成千上万的整形业者，但少于3000人与卫生部门进行注册。

北京清华长庚医院医美中心主任李薇薇透露，她见过有患者在接受不当注射后失明。她说，网络和社交媒体应用让不合格的设施，如美容院等更容易做宣传，若广告针对的是封闭群组就更难被发现。

对于当局出台的专项行动，央广网引述北京大学医学人文研究院副教授王岳分析，方案短期内会产生一定积极影响，但长远效果不大。

他说，“这种政府联合发文可能只对阶段性的一些美容广告，或一些很明显的存在误导消费者的商业行为有短期震慑作用，甚至有些机构会避避风头”，长远“更重要的是要建立一种有效的医疗美容违法行为纠错机制，特别是要借助社会力量”。

王岳认为，要让美容医疗商家诚信经营，中国需要真正建立对特殊侵权的惩罚性赔偿制度，但法律制度目前对医疗美容损害赔偿太低，特别是精神抚慰金的赔偿。

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