港立法会通过启德体育园近319亿港元建造拨款

（联合早报网讯）香港立法会工务小组在建制派18票赞成、泛民17票反对下，通过启德体育园近319亿元（港元，下同，56.6亿新元）建造拨款，下月再交财委会审议。但财委会主席陈健波坦言，本年度整体审批进度缓慢，严重塞车，令人担忧。

工务小组今天是第五度审议该项拨款，泛民及建制一直对港府设立“提案诱因”及采用“设计、兴建及营运”招标模式有保留。港府官员忧虑，若继续拖延，或将阻碍紧随其后的东涌新市镇扩展填海拨款申请。

当投票结束时，由于建制派“险胜”，多名议员嘲讽民主党议员黄碧云缺席会议，更有人大叫“黄碧云在哪里”。泛民曾提出逾10项临时动议企图“拉布”，但最终全数被否决。

港府在会议上重申维持“提案诱因”，即需预留1.8亿元吸引承办商参与投标，投标者即使落选，仍可取得6000万元或拟备标书实际费用的一半。

民政事务局常任秘书长冯程淑仪解释，若取消“提案诱因”，将会浪费时间并令工程造价上升。她又承诺，若有足够标书，可以在预算内完成项目。

浸大体育学系副教授雷雄德认为，若体育园在五年后顺利落成，对香港体育文化有帮助。他期望体育园的兴建能带动社会讨论如何一并规划体育园、周边副场馆、湾仔运动场和大球场等，推动香港体育发展。

香港政务司长张建宗和财经事务及库务局长陈家强，今午到立法会与建制派立法会议员会面，讨论加快审议项目的安排，明天午间将与泛民议员会面。

财委会主席陈健波会后表示，财委会在本届任期余下时间内，可能只能完成审议十多个项目，当中，港铁沙中线铁路建造的前期工程拨款申请有时效性，如果未能及时通过，可能会招致罚款。

至于刚获工务小组支持的启德体育园项目，预计在财委会审议时将再引起争议，港府需要衡量是否调到议程较后位置。他又预料，大约有30多项工务工程，将未及在本年度审议。

民建联主席李慧琼表示，目前核心问题仍是如何处理“拉布”。社民连议员梁国雄及土地正义联盟议员朱凯迪则反驳，他们只是尽责要求港府面对议会及公众，如果因而受到谴责是荒谬。

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