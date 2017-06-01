孙绍骋任中共国土资源部党组书记 姜大明不再担任

（联合早报网讯）5月31日下午，中共中央组织部副部长邓声明到国土资源部宣布中央决定，孙绍骋任中共国土资源部党组书记，免去姜大明国土资源部党组书记职务，改任党组成员。

据中国国土资源报报道，在国土资源部干部大会上，姜大明表示，对中央的决定“坚决拥护、愉快服从，真诚欢迎、全力支持”。

姜大明说，“按照中央要求，部长和部党组书记分设后，我将继续发挥好第一责任人的职责，全力支持孙绍骋主持部党组的工作，认真落实部党组工作规则，部里的重大问题都要经党组集体讨论决定。”

孙绍骋表示，坚决拥护中央的决定。他说，能够到国土资源部工作，深感使命光荣，责任重大。

中央组织部有关部门领导，国土资源部在京部领导、近期退出领导岗位的部老，中国地调局领导班子成员，各派驻地方的国家土地督察局局长、直属单位党政主要负责，部机关副司局级以上干部参加会议。

孙绍骋，男，汉族，1960年7月生，山东海阳人，1984年7月参加工作，1986年5月加入中共，山东大学中文系汉语言文学专业毕业，在职研究生学历，法学博士学位。

2017年2月至2017年5月，任民政部党组副书记、副部长，直属机关党委书记。

2017年5月，任国土资源部党组书记。

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