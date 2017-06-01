李克强同默克尔举行中德总理年度会晤

（联合早报网讯）当地时间5月31日下午，中国国务院总理李克强在柏林总理府同德国总理默克尔举行中德总理年度会晤。

据中新社报道，李克强表示，中德关系发展迅速，日臻成熟。他指出，中德经济互补性强，利益契合点多，合作潜力巨大。中方愿将“中国制造2025”与德国“工业4.0”等发展战略更好对接，相互平等开放，把合作蛋糕做大，深化制造业、能源、航空、创新、中小企业等合作。希望德方为中国自主研发制造的大飞机C919取得欧盟适航认证提供支持，加强教育、文化、旅游等合作，进一步便利人员往来。中方支持德方主办好今年二十国集团领导人峰会，愿携手推进全球经济治理，促进世界经济强劲、可持续、平衡增长。

默克尔表示，德国是中国可靠的合作伙伴，两国关系十分强劲，合作良好。德方愿同中方本着互利双赢的精神，进一步加强贸易投资、金融、新能源汽车、医疗、人文等诸多领域的交流与合作，落实好德国“工业4.0”战略与“中国制造2025”的对接，在二十国集团框架内扩大合作。德方高度赞赏中方支持欧洲一体化的立场，期待第十九次欧盟—中国领导人会晤取得成果。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

会晤前，默克尔在总理府广场为李克强举行隆重欢迎仪式。当李克强抵达时，默克尔前往迎接并共同登上检阅台。军乐队高奏中、德两国国歌。李克强在默克尔陪同下检阅了仪仗队。中、德两国国旗在广场上空迎风飘扬。

万钢、周小川以及德国副总理兼外长加布里尔等参加会晤。

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