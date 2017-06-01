端午节后中国人民币一路飙升

（联合早报网讯）端午节后第一个交易日，人民币“暴力狂飙”。其中，离岸人民币兑美元从6.82一路飙升连续涨破八个关口，昨（31）日晚上9时升破6.75，一度来到6.7455，单日涨幅逾700个基点，冲上七个多月来高点。

据经济日报报道，即期汇价强升，带动香港人民币隔夜HIBOR暴涨至21%，创1月6日以来新高。

31日人民币兑美元汇率中间价上涨65个基点，报6.8633，则是两周来最高。

在岸即期汇率在下午4时30分收在6.8210，较前一交易日大涨400个基点，是2016年11月11日以来新高；在岸市场夜盘续强，已升破6.82，于晚间10时来到6.8135。

离岸人民币兑美元31日气势如虹，从前一交易日收盘价6.8242，一路涨破6.82、6.81、6.80等八大关口，并于晚间9点左右冲破6.75。

对于人民币近期突然转强，申万宏源债券分析师孟祥娟、秦泰认为，与中国央行宣布调整报价机制，弱化前日收盘价的影响有关，其目的即是在美元走弱时期促使中间价走强。

中国上周五突然公告，考虑在人民币兑美元汇率中间价报价模型中引入“逆周期因数”。市场普遍认为，此举展现北京当局维持人民币汇率稳定的坚定意志。

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