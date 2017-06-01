浙大与耶鲁联手培育生命科学人才

（联合早报网讯）5月31日，中国浙江大学与美国耶鲁大学联合学位项目启动仪式在浙江大学举行，浙大与耶鲁大学达成校际战略合作谅解备忘录，在此备忘录的框架下，浙江大学生命科学学院与耶鲁大学公共卫生学院将率先开展“3+2”联合学位项目，强强联手，合作培养生命科学领域的优秀人才，该项目落地之后，浙大学生最早有望在2018年去耶鲁大学学习。

据中新网报道，当日，在一片掌声中，浙大常务副校长宋永华和耶鲁大学副校长Stephen C Murphy联合签署了浙江大学-耶鲁大学战略合作谅解备忘录(MOU)，该备忘录的有效日期为2017年2月1日至2022年1月31日。与此同时，在该谅解备忘录的框架下，浙大生命科学院和耶鲁大学公共卫生学院签署了“3+2”联合学位项目协议，而该协议有效期按照二校谅解备忘录执行。

据了解，所谓的“3+2”联合学位项目指的是，浙大生命科学学院与耶鲁大学公共卫生学院将选拔优秀本科生完成浙江大学三年本科学业以及耶鲁大学公共卫生学院二年硕士研究生学业，并同时获得浙江大学学士学位和耶鲁大学公共卫生硕士学位。

谈到两校合作初衷，浙大生命科学学院副院长程磊说，浙大和耶鲁大学的合作是为了推动双方的人才培养和科学研究进步，“耶鲁大学在生命科学等领域国际一流，浙大近年来在生命科学领域人才培养和科学研究取得长足进步，双方合作将极大促进浙大生命科学学院国际一流学科建设。”

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