台日观光高峰会将登场 规模历年最大

（联合早报网讯）第10届台日观光高峰论坛今天将在日本香川县登场，香川县府昨晚设欢迎宴，约有280人出席，场面热络。这次论坛规模堪称历年最盛大。

据中央社报道，台日观光高峰论坛历年由台湾、日本轮流举办，今年迈入第10届，是两地观光界年度盛事。本届由香川、爱媛县主办，是首度由2县主办。今晚由香川县知事滨田惠造与香川县高松市市长大西秀人主持欢迎晚会。

晚会约280人出席，台湾方面有驻日代表谢长廷、台湾观光协会会长叶菊兰、交通部观光局长周永晖、台中市长林佳龙、立委赵天麟等约90人出席。日本方面有四国的香川、德岛、高知县知事出席，爱媛县派副知事出席，现场有打鼓阵、传统舞蹈等表演，场面热络。

叶菊兰表示，这是历年来规模最盛大的观光论坛，日本四国地区的4县联合行销，不遗余力拚观光，但台日彼此的观光交流要深化才行。过去日本访问台湾的人很有限，而且都到大都市，但透过双边地方的交流签订合作，县与县之间努力做连结，像是香川县与桃园、高松市与基隆，日本的地方政府现在都在拚观光。

台湾观光局长周永晖表示，这场欢迎晚会表达2个重要讯息。一是延续去年在宜兰的论坛中所达到双方互访达600万人次的目标。二是台日友好，日方承诺希望带更多日本旅客到台湾。

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