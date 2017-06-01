台湾查出“云南普洱茶砖”含DDT

（联合早报网讯）台北市卫生局日前到超市、茶行、等处抽验40件茶叶及花草茶残留农药。其中，大同区保安街岩韵普洱茶店所售的“云南普洱茶砖”，竟含自1973年台湾就已禁用的农药“DDT”。卫生局指出，经追查产品来源为中国大陆，立即要求业者下架及销毁，由于业者无法提供产品来源厂商，已依《食品安全卫生管理法》开罚3万元罚锾。

台北市卫生局食药处处长王明理表示，这次“云南普洱茶砖”被检出禁用农药“DDT”，浓度约0.12 ppm，总数共有45片，每片约250公克，总重约12公斤。但业者自称，这批茶砖是在5年前向同行进货，且表明未售出任何一片茶砖，不过，因业者无法交代来源及证明，已先将所有产品没入销毁。

王明理指出，DDT被认定为毒物，世界卫生组织国际癌症研究所（IARC）认为DDT有可能是人类致癌物，长期食用会增加肝癌、胆道癌等风险，先进国家都已禁用，而台湾则是在1973年起就开始禁用。这次在茶砖中检出“DDT”残留，也是北市近3年以来，首次在茶叶中检出。

王明理说，DDT代谢物“DDE”为亲脂性，易堆积在动物脂肪，中毒症状包括流汗、头痛、反胃和痉挛。一般茶叶农药则多为水溶性，易受高温破坏，建议冲泡茶饮时，除须使用80度以上热水外，可将第一泡茶水倒掉，可避免摄取到残留农药。

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