查看有无就审能力 台高院传唤陈水扁7月7日出庭

（联合早报网讯）台湾前总统陈水扁日前出席感恩餐会，席间并和友人互动频繁，引起瞩目，承审二次金改案的高等法院法官曾德水认为有必要“近距离”查看他的身体状况、有无就审能力，以决定停止审判的事由是否消灭，已确定7月7日上午传陈水扁到庭。

据自由时报报道，承审法官曾德水表示，考量陈水扁的身体状况，和从高雄住处搭车北上所须花费的时间，因此庭讯时间订在上午11时，此次庭讯并未传讯同案被告吴淑珍等人。

陈水扁因健康欠佳，被认定有“因病不能到庭”事由，符合刑事诉讼法第294条“停止审判”的规定，因此台北地院审理中的扁被控侵占公文案、陈敏薰买官洗钱案、高等法院更一审审理教唆伪证案、更一审审理二次金改国泰并世华案和更二审的国务机要费案共5案，均已裁定停止审判，即扁所有审理中的5件案件已全部停止审理。

承审二次金改案的高院法官曾德水认为，陈水扁日前北上出席感恩餐会的状况并不差，他有必要亲自查看陈水扁的身体情形、行动、陈述能力，查明有无就审能力，因此决定7月7日上午11点传讯陈水扁出庭。

针对有无替陈水扁准备相关医疗措施，或有医疗人员在旁待命，法官曾德水表示，陈水扁有办法北上参加感恩餐会，应该也有能力到庭由他亲自讯问其健康状况才对，且这次庭讯时间短暂，因此应不必准备相关医疗措施。

陈水扁在龙潭弊案与陈敏薰行贿案中，被判刑20年定谳，目前获保外就医。

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