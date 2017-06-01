上海刚投放的共享雨伞不知去哪了

（联合早报网讯）近日，不同形式的共享雨伞开始陆陆续续入沪。昨天上午，又一家共享雨伞企业开始在上海以免押金、免付费、不设密码锁的方式投放首批100把共享雨伞。然而，记者昨日走访该企业的几处投放地点，却未见到一把雨伞的踪影。

据解放网报道，在此之前，就有共享雨伞现身上海又迅速消失、还被发现未经审批的情况出现。而企业四处投放的行为，也给相关部门对“新事物”的管理带来难度，且目前尚无相关法律可进行约束。

该共享雨伞企业相关负责人表示，昨日开始在沪进行首轮试点投放，在陆家嘴附近的东泰路、花园石桥路等几处均投放了数量不等的共享雨伞，呈现方式是简单地悬挂在室外栏杆上，市民自行取用即可。

昨天上午，记者来到了陆家嘴金融中心，根据该企业官方公众号给出的图片消息提示，几经寻找，提示图片中的几处位置均无共享雨伞的踪影。该企业负责人表示，很大的可能性是周围来往的市民将雨伞带走了，“我们此次投放的共享雨伞没有设置密码锁，没有配备GPS定位，用户在使用过程中无需下载APP，使用也是免押金，免付费的。”该企业负责人称，如今他们也无法确定雨伞的具体去向。

该企业负责人称：“昨日主要以‘试投’为主，主要还是想要试验一下这种共享的模式是不是可以展开，也看看市民的反应。如果之后没有市民在定点位置归还雨伞，我们可能会在雨伞上装上锁、GPS等工具。”

记者随后致电另一家以移动终端为主要投放形式的共享雨伞企业后得知，由于还在与相关单位进行协商，所以原本计划今日正式“入驻”上海的共享雨伞将延后投放。

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