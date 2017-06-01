上海检察院原检察长陈旭被立案侦查

（联合早报网讯）据中國最高人民检察院网站消息，日前，最高人民检察院经审查决定，对上海市人民检察院原检察长陈旭以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。

据中新网报道，据人民网信息，陈旭简历如下：

陈旭，男，汉族，1952年11月生，上海市人，研究生学历，管理工程专业，管理工程硕士，1971年7月参加工作，1974年12月加入中国共产党。

1979年9月后为上海市中级人民法院刑一庭书记员、助理审判员、办公室副主任、主任、副院长；

1995年4月后任上海市高级人民法院副院长、党组成员；

1998年3月后任上海市高级人民法院党组成员、上海市第一中级人民法院院长、党组书记；

2002年3月后任上海市委政法委副书记、上海市高级人民法院党组成员；上海市第一中级人民法院院长、党组书记；

2002年5月后任上海市委政法委副书记、上海市高级人民法院党组成员；

2002年7月后任上海市委政法委副书记；

2003年8月后任上海市委政法委副书记兼市政治文明建设委员会办公室副主任；

2003年12月后任上海市委副秘书长兼市政治文明建设委员会办公室副主任、主任；

2008年2月后任上海市人民检察院检察长；

2009年6月后任上海市人民检察院检察长、党组书记。

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