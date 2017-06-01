重庆“最复杂立交桥”负责人：复杂是因为真的有必要

（联合早报网讯）近日，一组“重庆最复杂立交桥完工”的组图在网上引起热议。照片中的立交桥共上下五层，20条匝道分别通向八个方向。看到如此复杂的立交桥，网友纷纷表示担忧：这下导航要哭了。

据北京青年报报道，面对网友的质疑，黄桷湾立交桥的负责方重庆市南岸区基础设施建设科的负责人在接受记者采访时表示：“不存在为了复杂而建设得复杂，是真的有这个需要，主要是三条快速路的交叉，你想想就要有多少方向，实际上是有四条路的，而现在只连接了三条快速路，道路衔接得多，匝道就比较多，才有了今天复杂的样子。”

该负责人告诉记者，黄桷湾立交桥上有三条快速路要交叉，三条路之间都要互通，而匝道在设计上不能平交、不能交叉，只能一层一层地往上叠，所以才设计成了今天的样子。

针对人们担心容易迷路的问题，负责人说，指路还是要依靠路牌和一些交通标志标识来提前引道。

他认为根据规范来设置路标，走错路的概率很小。“即便走错路，顺着路走，那么在前方远的话大概一公里，近的大概五六百米左右就有纠正错误的地方，可以供司机掉头，在正常情况下通过立交桥只需要一分钟左右”。

负责人介绍说，目前黄桷湾立交桥项目本身已经完工，但尚未全部开通。“要等机场快速路完工后，整个立交系统才可以贯通。大胆估计一下的话，大概在今年年底、明年年初就可以全部开通”。

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