50大城市前五月卖地破万亿 一二线土地溢价率五年新低

（联合早报网讯）今年前五个月，中国土地市场逐渐回归平稳。中原地产研究中心最新统计数据显示，2017年前5月，全国土地出让最多的50大城市合计土地出让收入达到10103.8亿元，同比2016年前5月的7594.6亿元，上涨幅度为33%。一二线城市土地出让金仍然同比增长，不过土地溢价率在明显降低。

据经济参考报报道，一二线城市仍为热点地区，前5个月北京、武汉、广州、南京、合肥等11个城市土地收入均超过了300亿元。三四线城市土地收入明显上升，其中温州、佛山、嘉兴、宁波等城市超过200亿元。从全国范围来看，有33个城市土地出让收入超过了100亿元。

另一方面，全国土地市场溢价率出现明显变化。其中，一二线城市同比明显下调，特别是一线城市，经营性用地溢价率平均为21%，达到近5年最低。而三四线城市的平均土地溢价率高达46%，刷新了历史纪录。

从溢价率看，大部分城市平均溢价率相比2016年有所下调，在一系列约束性政策下，高价地出现数量有所减少。其中，武汉、北京、南京、合肥、天津等城市2017年以来的土地溢价率相比2016年同期有明显降低。三线城市的溢价率则有明显上升，包括扬州、常州、嘉兴、盐城等城市溢价率在热点城市中排名前十。

中原地产首席分析师张大伟分析认为，从最近调控重压下的市场表现来看，热点一二线城市调控政策非常多，土地溢价率被各种政策抑制。“统计局公布的房价上涨城市基本全部为三线城市，除广州上涨1.4%外，其他城市基本均为之前涨幅较低的城市。热点的一二线城市全面进入调控周期，房价涨幅明显收窄，这些因素已经明显传递到土地市场”。

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