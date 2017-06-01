中国青年“蹭六一”过儿童节心态引热议

（联合早报网讯）“六一”儿童节本是中国孩子盼望的节日，然而，现在有越来越多的“80后”“90后”青年也加入了“六一狂欢”的队伍。

据中新网报道，记者走访了济南一些商圈，看到不少商店打出“童心不可失”“给她宠爱”“谁不想当小公举”等瞄准成年人的促销标语。购物网站也出现了一些“怀旧店铺”，这些店铺售卖“80后”“90后”小时候爱吃的零食、爱玩的玩具，不少店铺还推出了怀旧风的“六一大礼包”。

青年人为什么热衷“蹭六一”？受访的大学三年级学生何曹瀚认为，年轻人喜欢过儿童节，喜欢自称“宝宝”，只是想给忙碌的生活增添一点乐趣，保持一份童心，不想时时刻刻活得那么现实，“但这不代表我们真的以为自己是宝宝”。

同样大学三年级的江艺对此却十分不解，“我非常反感同龄人叫自己‘宝宝’。童年确实美好，但现在已经成年了，该担起成年人的责任了。‘装嫩’只能让年轻人逃避现实，生活在虚幻里”。

对此，山东大学哲学与社会发展学院从事社会心理学研究的教授马广海认为，年轻人蹭“六一”一定程度上有游戏成分，年轻人“不想长大”的心态和中年人“不想变老”的心态一样，是转变社会角色的正常过程。

“现在的年轻人大多是独生子女，童年生活条件较为优越，从小到大都处于‘小辈’的角色位置”，马广海认为，喜欢“蹭六一”说明部分年轻人正处在社会角色转变期，学校和社会教育应适当帮助年轻人顺利转变并接受新的社会角色。

免费试阅14天