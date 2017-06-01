孔令辉欠债风波 新加坡赌场终止追讨

（联合早报网讯）中国女乒队前主教练、一代“乒乓王子”孔令辉的欠债风波又有新进展，孔令辉成功找到友人与新加坡滨海湾金沙娱乐城交涉，一次过清还所有欠款，金沙的代表律师已经向香港高等法院提出终止法律程序。不过，孔令辉的国家女乒帅位已经由同僚李隼代替，由后者带领中国女队出战世界乒乓球锦标赛。

据星岛日报报道，截至周四，孔令辉通过朋友与身在澳门、当日同游新加坡的友人交涉，并且即时向新加坡滨海湾金沙赌场一次过清还欠款，连利息及律师费共五十多万新加坡元。新加坡滨海湾金沙娱乐城收妥款项后，其代表律师昨日已经向香港高等法院提出终止追债的法律程序。

然而此事余波未了，孔令辉因这次风波已被暂时免去中国女队主教练一职，甚至有圈内人认为，经过这次事件，孔令辉想再回女队主教练位置机会不高。

中国队现正身处德国杜尔塞多夫参加世界乒乓球锦标赛，孔令辉已被勒令回国接受调查，国乒女队教练团成员李隼临危受命坐正。李隼曾经培养出张怡宁、李晓霞、王楠三个大满贯选手，相信他掌舵可以稳住军心。

孔令辉的好友兼现任中国乒队总教练刘国梁表示，教练团已经马上跟队员沟通及部署，相信中国队不会受到影响，可以继续专心出战世锦赛。

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