安邦再发公开信称已起诉财新特约记者

（联合早报网讯）安邦保险集团前天再发布致财新传媒总编辑胡舒立的公开信，暗示她借“有权人士”之力干预司法，为“小圈子”“欺上瞒下”。

安邦官网前天深夜发布《再致胡舒立女士》的公开信，表明已于5月26日在加拿大法院对加拿大籍财新特约记者郭婷冰提起诉讼。郭婷冰在《财新周刊》4月底刊登的“穿透安邦魔术”长文中对安邦的资金来源做了详细分析。

公开信接着向胡舒立提出三个问题：“请问你是否在找有权人士运作，想在对簿公堂前打击我们，干预司法？请问你是否还想滥用媒体话语权，颠倒黑白，为谋取私利而肆意妄为？请问你是否还想和你的利益集团为了你们的‘小圈子’，欺上瞒下，不择手段，掩盖真相？”

短短150多字的内容，对胡舒立做出了严重的指责，还用了“有权人士”“你们的‘小圈子’”“谋取私利”等词汇。

这是安邦一个月内致胡舒立的第二封公开信。第一封信落款于5月1日，主要是围绕新闻专业的角度呼吁胡舒立不要再为利益集团捏造事实、误导舆论，风格没有第二封犀利。

安邦保险集团近来传闻缠身。近一个月来市场盛传吴小晖因涉腾挪民生银行千亿元贷款而被带走，对此，安邦发言人一再否认，吴小晖也通过接受《新京报》的专访间接辟谣。

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