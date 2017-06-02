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很难过，有些味道无可取代
饮料选择那么多，少一个品牌没影响
非常期待，取代的品牌也未必不好喝
从来不喝，没感觉
很难过，有些味道无可取代
42.22% (76 votes)
饮料选择那么多，少一个品牌没影响
16.67% (30 votes)
非常期待，取代的品牌也未必不好喝
5% (9 votes)
从来不喝，没感觉
36.11% (65 votes)
Total votes: 180
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