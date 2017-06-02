港媒：中国养老基金将参与"一带一路"投资

（联合早报网讯）港媒称，中国社会保障基金表示正在筹划一系列投资。随着人口老龄化，扩大社保基金资产规模的压力越来越大。规模庞大的中国养老基金将搭上“一带一路”倡议的便车，加入到其他有国家背景的机构行列，在新丝路沿线国家寻找可以获利的投资机会。

据参考消息网引述香港《南华早报》网站报道，全国社会保障基金理事会副理事长王忠民说，该基金将采取渐进、低调的投资方式。他承认正在筹划一系列投资协议。他对《南华早报》说：“我们将在沿线进行投资。我们决心走出国门，但我不能透露投资项目和金额的细节。”

社保基金是补充地方养老基金的储备基金，将继国家开发银行、规模达545亿美元的丝路基金、中国进出口银行以及其他大型金融机构之后，为“一带一路”倡议提供资金支持。

报道称，从技术上讲，社保基金可以把部分资产委托给私募基金等第三方资产管理公司，寻求投资收益。今年5月初，全国社会保障基金理事会理事长楼继伟说，今年将仔细研究通过离岸私募基金进行投资，暗示在部分资产投资海外方面可能会有重大突破。

报道称，中国领导人在2013年提出“一带一路”倡议。中国预计将通过国家基金和银行为各项目建设投入至少7800亿元人民币，实现领导全球经济新秩序的抱负。王忠民说，这将是一个渐进的过程。中国的这些机构应该慢慢逐步开展业务。

据招商证券估计，到2050年中国60岁以上人口将超过3亿。社保基金对于中国而言具有战略重要性，因为在人口老龄化的压力下，政府弥补养老金缺口的压力越来越大。

官方数据显示，截至2016年底，社保基金总资产达到2.04万亿元，年收益率为1.7%。在这2.04万亿资产中，地方委托管理的养老基金约为2263亿元。

有专家表示，国家养老基金借助全球知名的私募基金，在“一带一路”沿线投资有利可图的项目，这样可以产生可观收益和稳定的资金流。

专家说，养老基金目前似乎不可能直接参与“一带一路”建设项目投资。这些项目主要还是由有国家背景的政策银行和专门的基金提供支持。国有金融机构注重长期、稳定的现金流，而不是投资收益，但养老基金肯定需要追逐高收益。

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