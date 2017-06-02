学生营养改善计划实施五年：近半数营养餐不达标

（联合早报网讯）6月1日，中国发展研究基金会在该会举办的农村学生营养改善专题研讨会上介绍，一项对100个县9200余所农村学校的营养餐情况监测发现，52%的学校营养餐在能量、蛋白质、脂肪以及两种微量元素等方面能够达到国家推荐标准。2015年年底的这一比例是34%，纵向进步是明显的，但令人担忧之处在于，仍有近半数学校的营养餐没有“基本达标”。

据中国青年报报道，这项监测旨在对学生营养改善计划开展第三方评估。国务院2011年年底在一些贫困地区启动了这项计划，迄今已有29个省份的1590个县加入试点，覆盖13.4万所学校，每天有3300多万学生受益。目前，由中央财政支付的学生营养膳食补助资金标准为每生每天4元，中央财政累计投入了1591亿元专项资金。

从这些学校发现的营养餐不达标问题包括，含丰富蛋白质、钙、维生素A的食物供给不足，如钙摄入量符合国家推荐标准的学校仅占全部学校的14%，维生素A达标学校仅占40%，63%的学校盐摄入量明显高于推荐量。

国务院发展研究中心主任、中国发展研究基金会理事长李伟指出，部分地区对学生营养改善的意义还认识不足、重视不够，执行效果也参差不齐，有的还比较差。甘肃、湖北、湖南等地一些学校仍在采用课间加餐的方式。

研究报告指出，课间加餐主要是采购包装加工食品分发给学生，这类食品营养含量不足食堂提供午餐的三分之一。这种模式还存在资金安全和食品安全风险，使得政策的营养改善效果和扶贫效果都不明显。

监测还发现，这些学校的学生营养不良率已由2012年的18.5%降到2016年的15.4%，但仍高于2012年全国6岁~15岁儿童营养不良率12%的平均水平。贫困地区15岁男女生平均身高与全国同龄儿童相比差距明显缩小，但分别仍差3.7和3.6厘米。

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