重庆市副市长何挺简历被撤下

（联合早报网讯）自2012年3月火线调入担任重庆市公安局局长、副市长的何挺，其简历近日被从重庆市政府网站领导介绍一栏撤下。

据财新网报道，何挺的最后一次公开露面是在3月底。据《重庆日报》报道，3月24日，2017年全市食品安全工作电视电话会议举行，副市长何挺出席会议。而在此后3月30日，重庆市政府网站公布市领导最新分工，副市长何挺继续分管公安、国安、司法、信访、政府维稳等工作。

今年5月，重庆市委换届。身为第四届重庆市委委员的何挺，并未进入大会主席团，此后也没有当选第五届重庆市委委员。

何挺此前曾多次传言被查。他曾被评价为“做事低调，考虑细致”，但在任职重庆市公安局局长不久后的2012年12月，何挺曾因多次在不同场合佩戴名表等遭到网友热议。

现年55岁的何挺（1962年2月出生）是山东荣成人，1982年自西南政法学院毕业后进入公安系统，曾任公安部反恐怖局局长、刑事侦查局局长；任职公安部刑侦局期间，何挺参与了多起轰动一时的大案要案的侦办，如白云机场劫机案、千岛湖事件等。

2007年后，何挺被“外放”，曾任甘肃、青海两省公安厅长，2009年3月升任青海省副省长，成为副省级干部。任职甘肃和青海期间，何挺对两地公安机关进行了多项改革，其中包括提高基层民警福利待遇、加强公安机关的信息化建设、改善单警装备、加强公安机关内部管理等。

据《南方周末》报道，何挺特别在意公安系统的内部管理。例如，何挺在警方队伍里推行了责任倒查制度。他提出“外病内治”的说法——“哪里出现了黄赌毒问题，要倒查问题属于哪个警区负责，查到谁就会处理谁”。

2012年1月，时任重庆市公安局局长王立军升任重庆市副市长后，重庆市公安局局长一职空缺。2012年2月，王立军事件爆发。2012年3月，何挺临危受命出任重庆市副市长、市委政法委副书记、市公安局局长、党委书记等职。并分管公安、国安、司法、信访、政府维稳等工作。

到任重庆后，面对薄王时期对重庆公安系统遗留的一系列问题，何挺开始进行诸多调整。如恢复部分派出所，建立警务室、优化交巡警平台等。其中，最重要的是对薄王时期被处理2000多名民警的申诉进行复核。

2012年12月，担任了9个月重庆市公安局局长的何挺在接受采访时表示：9个多月来，对前几年被处理的2000多名民警的申诉进行了复核。到目前为止，已经复核并妥善处理了1796起申诉，涉及近1800人。经过复核，78%的人撤销了原来的处分决定，13%的人维持了原来的决定，另外有9%的人变更了原来的决定。这些民警中，有的恢复了职务、补发了工资。

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