国家邮政局介入菜鸟顺丰纠纷：已与双方高层沟通，强调顾大局

（联合早报网讯）面对菜鸟网络与顺丰速运关于“互通数据接口”的两个回合“大战”，中国国家邮政局也开始表态。

据澎湃新闻报道，6月1日夜间，国家邮政局发布《关于近期快递服务消费的提示》（以下简称“《提示》”）称，受今日菜鸟网络与顺丰速运关闭互通数据接口影响，少量快件信息查询不畅，时下樱桃、荔枝、杨梅、芒果等生鲜农产品寄递业务会受到一定影响。

《提示》称，国家邮政局对此事高度重视，及时与当事双方高层进行沟通，强调要讲政治，顾大局，寻求解决问题的最大公约数，切实维护市场秩序和消费者合法权益，决不能因企业间的纠纷产生严重的社会影响和负面效应。

国家邮政局已要求各地邮政管理部门保持高度警觉，强化调度，积极协调邮政企业和其他快递企业组织运能，努力保持生鲜农产品外运渠道畅通。

6月1日下午，菜鸟网络发布声明称，6月1日凌晨，顺丰突然宣布关闭对菜鸟。数据接口。截至中午，顺丰已经停止给所有淘宝平台上的包裹回传物流信息。

顺丰方面对此表示，菜鸟6月1日0点下线丰巢接口信息。顺丰方面还表示，本次菜鸟暂停丰巢数据接口，表面以信息安全为由，其实根本是一场有针对性封杀行动，除丰巢外，其他平台均未关闭数据接口。顺丰方面还表示，菜鸟之所以封杀顺丰，背后的原因是阿里方面一直希望顺丰从腾讯云切换至阿里云。

对于国家邮政局提出的“导致少量快件信息查询不畅”的问题。菜鸟方面认为，顺丰关闭了（与菜鸟的）物流数据接口，这导致了部分商家和消费者的信息混乱，可能会造成商家和消费者的重大损失。

顺丰方面则表示，目前，客户依然可以从顺丰官方渠道（微信、APP、官方网站等）及其他第三方信息查询平台查询物流信息。

据悉，此事发生前，菜鸟宣称为保护消费者隐私、电话信息安全，正在根据安全团队的建议对全网物流数据进行信息安全升级，将加强对海淘、快递柜等物流数据的多重交叉验证，但顺丰及丰巢等出于各种原因并不配合。

双方均祭出“客户第一”的大旗。顺丰宣称，公司一贯认为公平、公正、合作、共赢是商业合作的基础。我们不会因为任何商业利益或胁迫而损害任何用户利益，继而阻碍政府大力倡导的数字经济发展。

菜鸟相关人士则称，任何事情都可以谈，但信息安全不能有任何折扣，这一点菜鸟不会有任何让步。

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