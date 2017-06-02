山西临汾回应设艾滋高考考场：怕别的考生有顾虑

（联合早报网讯）近日媒体报道，山西临汾市红丝带学校的16名高中毕业生，将在该校设立的标准化考场单独进行高考，这是中国首次为艾滋病感染者单独设立高考考场。

据中新网报道，临汾市红丝带学校校长郭小平对媒体介绍，此次参加高考的学生都是从2006年开始在红丝带学校学习生活的，也是红丝带学校第一次有学生参加高考。高考当日，他们将在红丝带学校设立的两个文理科标准化考场进行考试。

消息一出，争议随即而来。不少网友表示，设特殊考场有“歧视”之嫌，认为是在给这些考生“贴标签”。更有人担忧，他们会否一直携带特殊学校毕业的标签，参与日后填报志愿、录取环节中？这是否会增加他们接受高等教育的难度？

对此，临汾市教育局招生办负责人亢创基对中新网记者回应称，这16个考生和其他考生一起参加高考，主要是怕别的考生有所顾虑，经过省考试中心请示相关部门，红丝带学校向相关部门提出要求之后，决定单独设考场。

对于是否会带着“特殊”标签毕业，亢创基介绍，该校本身没有高中部，初中学习完成后，这16名学生参加了中考，卫生部门和教育部门商议后，给他们在临汾市第三中学注册了学籍，因此，他们获得的是临汾三中的高中毕业证。

对于高考后的填报志愿及录取工作，亢创基透露，目前还在等省里答复，他表示，教育部门对艾滋病究竟属于哪方面疾病，还需和卫生部门做相关研究，下一步这些学生如何填志愿，将等待省里下达说明。

根据国务院颁布的《艾滋病防治条例》第三条显示，任何单位和个人不得歧视艾滋病病毒感染者、艾滋病病人及其家属。艾滋病病毒感染者、艾滋病病人及其家属享有的婚姻、就业、就医、入学等合法权益受法律保护。

据悉，临汾市红丝带学校是目前中国唯一一所艾滋病患儿学校，该校现有来自全国的学生33人，他们在校的所有费用都由学校无偿提供。

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