河北唐山成立“落实治霾措施不力问题专项清理工作领导小组”

（联合早报网讯）澎湃新闻6月1日从河北省唐山市发改委网站获悉，日前，唐山市发改委发布了《关于落实治霾措施不力问题专项清理工作方案》(以下简称《方案》)。其中，唐山市发改委成立了“落实治霾措施不力问题专项清理工作领导小组”，来负责专项工作的领导协调。领导小组的组长由唐山市发改委主任张贵宝担任。

据澎湃新闻报道，《方案》的主要任务为解决大气污染实际工作中制度措施不健全、工作执行不到位、监管责任不落实，完成任务疲于应付、弄虚作假，欺上瞒下，较差完成年度工作目标的问题。

《方案》将重点解决压减产能、散煤治理、燃煤锅炉治理、工业污染源管控、环境监管5个方面的问题。其中在化解过剩产能方面，《方案》称，要重点解决已化解封存钢铁冶炼设备异地转移、死灰复燃问题；未严格按规定采取断水断电、拆除动力装置、封存冶炼设备等措施；处置钢铁行业“僵尸企业”工作未按要求落实的问题；对新建钢铁项目违规、越权审批，变通规避等问题。

《方案》显示，具体工作的时间安排分为：安排部署阶段（5月10日-5月20日）、自查抽查阶段（5月21日至9月30日）、集中整改阶段（10月1日至11月15日）和总结提高阶段（11月16日至11月30日）。

今年5月10日，作为雾霾重灾区的河北省曾召开“一问责八清理”落实治霾措施不力问题专项清理工作视频会议，河北全省落实治霾措施不力问题专项清理工作由此启动。该会议提出，要集中查处一批群众反映强烈、性质恶劣的典型案件，集中查处一批有错不纠，甚至顶风违纪的行为，并公开曝光。

河北省省委还决定，今年4月至11月底，在河北全省开展“一问责八清理”专项行动和基层“微腐败”专项整治工作，并把落实治霾措施不力问题作为“八清理”的主要内容之一。

此外，河北省发布的《落实治霾措施不力问题专项清理工作方案》提出，要着力解决实际工作中制度措施不健全、工作执行不到位、监管责任不落实，完成任务疲于应付、弄虚作假等问题。并明确重点解决6个方面问题：落实压减产能不到位、散煤治理管控不到位、燃煤锅炉治理不到位、工业污染源管控不到位、扬尘综合整治不到位、环境监管责任不到位等。

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