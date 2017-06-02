涉教唆泄密案 马英九下午将再赴北院攻防

（联合早报网讯）台湾前总统马英九被控教唆泄密等案遭检方起诉，台北地方法院今天下午2时30分将第二度开庭审理，马英九等人将出庭进行攻防。

据联合新闻网报道，这起案件源于已解散的最高法院检察署特别侦查组在2013年侦办民主进步党籍立法委员柯建铭、前立法院长王金平疑涉关说案；案件未侦结时，前最高检检察总长黄世铭于102年8月31日与同年9月1日向马英九报告，马英九再指示黄世铭于9月4日，向前行政院长江宜桦、前总统府副秘书长罗智强报告。

台北地检署调查后认定马英九在8月31日，明知“100特他61案”等案非仅属行政不法，仍泄漏侦查中秘密事项、柯建铭个人资料及通讯监察资料给江宜桦与罗智强。此外，马英九9月4日教唆黄世铭向江宜桦泄漏并交付侦查中秘密及监察通讯取得应秘密资料。

因此，北检在3月14日依违反通讯保障及监察法、个人资料保护法和刑法泄密罪起诉马英九。案件移审至北院，并于4月14日首度开庭。

马英九当时在庭上主张，起诉书从第一页就开始臆测，从第一页就错起，一直错到底；马英九也强调，请黄世铭向江宜桦报告本案，只是完成法定程序，并非指挥办案。因为台湾宪政采取双首长制，在程序上当然也应该向行政院长报告，这都是依法令的公务行为，不是无故泄密，他是无罪的。

本案告诉人之一的柯建铭，当天也有到庭；柯称，马英九换了辩护律师，但他没有办法掩饰真理，整份专案报告书，其实是政治斗争计划书，是马英九等人在“先画靶才射箭”。

柯建铭也说，马英九与他的辩护律师，是极端法律知识薄弱，假如总统可以介入侦办中的司法案件，那台湾民主都要改写，“你（马英九）所谓的大是大非，其实是在行假关说、真斗争”。

本案的承审法官，是审理“夜店杀警案”的法官唐玥；当时她在庭末谕知，6月2日下午2时30分，将再度开庭进行准备程序，也请检辩双方就起诉书所载的犯罪事实，以表格方式整理出相关争执与不争执事项。

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