遭美媒控滥用血汗实习生 鸿海发声明驳斥

（联合早报网讯）美媒The Nation昨天发表文章，指控鸿海富士康集团及本田等跨国制造厂商剥削中国年轻工人劳动权益。对此鸿海发声明驳斥，并强调对实习生，鸿海提供与全职新进员工相同水准，在中国大陆实施短期实习计划过程中，全面遵守相关法律与规范。

据中时电子报报道，美国媒体The Nation以“你的手机可能是由实习生制造”为题，引述香港理工大学分析报告指出，中国大陆约有1800万名年轻人新血不断注入职业学校，并以实习生身份成为组装产线便宜的劳动力来源，以满足生产旺季需求。

报道指出，尽管全球制造业的生产成本以及工资普遍上涨，不过苹果代工厂富士康及本田汽车等大型跨国企业，却使用便宜的实习生劳工，规避法规并且剥夺年轻工人的劳动权益。并提到，富士康习实生因为受训身份，无法享有一般员工的技能补贴。

针对上述报道，鸿海集团发声明表示，集团持续与中国各地政府和职业学校合作实施短期实习计划，平均实习人数于任何期间，都未超过总员工数1%。

鸿海也强调，对于实习生，鸿海提供与全职新进员工相同水准、符合市场竞争力的薪资。

此外，鸿海为所有员工（包括实习生在内）投保集团团体保险，实习生在职期间，若发生任何身体不适或意外状况，都能申请医疗费用的理赔，包括事故、住院、门诊或其他紧急情况。在执行计划的过程中，鸿海全面遵守相关法律与规范。

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