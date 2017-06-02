上海6月1日起受理新版外国人永久居留身份证，新证效能提升

（联合早报网讯）按照中国公安部统一部署，上海公安出入境管理部门6月1日起受理2017版外国人永久居留身份证。

据澎湃新闻报道，6月2日，记者从上海市公安局出入境管理局获悉，公安部公告将于2017年6月16日起签发2017版外国人永久居留身份证。同时停止签发现行外国人永久居留证。

对经批准取得在华永久居留资格的外国人，上海公安出入境管理部门将按需申请换发，并提供审批绿色通道便利。自2017年6月1日至12月31日期间，在沪居住的永久居留证持证人可自愿向原受理地或者上海市公安局出入境管理局以及各区出入境管理部门申请换发新版永久居留身份证，不受旧版证件是否满足到期换发的条件限制。公安机关将在20个工作日内签发新版证件。

2017年12月31日以后再来申请换发的，持证人应当在证件有效期满前一个月以内，或者证件内容变更后一个月以内申请换发。

永久居留身份证是外国人在中国境内证明自己身份的合法证件，是永久居留外国人享受在华资格待遇的有效凭证，可以使用第二代居民身份证阅读机具读取。届时，永久居留身份证的实用效能将大幅提升，新增的机读核验功能也将进一步便利持证人在华工作和生活。

免费试阅14天