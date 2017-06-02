国民党智库：蔡政府恐让台湾边缘化

（联合早报网讯）中国大陆五月中在北京举办“一带一路国际合作高峰论坛”，重塑国际经贸发展版图。国民党智库今天呼吁，蔡政府应正视冲击，改善两岸关系寻求突破，否则台湾在国际将陷边缘化危机。

据联合新闻网报道，国民党智库表示，根据今年公布的“一带一路贸易合作大数据报告”，一带一路沿线共经64国，牵涉人口达全球43.4%，GDP总值占全球16%，贸易总值占全球比重21.7%，其中除新加坡、沙特阿拉伯与以色列等国，多属开发中国家。

国民党智库指出，中国大陆推动一带一路政策，是要透过企业投资、经济援助、开发经济区等方式，与沿线国家建立合作模式，将大陆国内包含高铁、油气运输等多余建设产能输出，拉抬周边国基础建设与经济发展水准，藉以换取大陆与相关国政经关系。

前陆委会副主委、国民党智库经发组召集人林祖嘉表示，一带一路总投资规模达九千亿美元以上，除了投资参中、西、南亚与非洲等多国与基础建设外，还要推动诸如中巴、中蒙俄等56个经济走廊开发案，软硬兼施。

“中国大陆输出的不只是建设，还是经济成长模式。”林祖嘉说，愿意参与一带一路国家多是看到中国大陆过去三十年经济发展的成功模式，希望复制同样经验，估计未来四至五年，大陆与这些国家贸易额可达四至五兆美元，对这些国家影响力大幅提高。

林祖嘉说，从亚投行到现在的一带一路，大陆在国际政经角色已经从参与者变成制度决定者，在地缘政治影响下势必冲击台湾国际参与空间，但面对大陆快速崛起，蔡政府这段日子以来却几无提出任何因应方案，怎不让人担心。

林祖嘉认为，大陆一带一路政策上路后，将与蔡政府新南向政策发生竞合，若双方能合作，像大陆在印尼标到高速铁路工程，中间一些自动化或软体设计案子，台湾厂商也许就能拿到，增加新南向商机，否则像中越已签订一中原则，台湾要如何新南向。

国民党立委赖士葆直言，中国大陆经济实力Ｎ倍于台湾，在“money talk”下不会再以台湾优先，一带一路做起来新南向政策更没机会；政治上大陆现在也不讲九二共识，只讲一中，步步进逼台湾国际空间更小，蔡政府就算不要九二共识，也要有对策。

国民党智库执行长孙立群表示，我们都知道大陆对我们不友善，但现在大陆文攻武吓越来越少，做的越来越多，蔡政府应更积极处理两岸僵局，不应夜郎自大；要面对国际，不要当自我毁灭的义和团，让台湾成为国际孤儿。

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