王健林亏两亿卖掉西班牙大厦：其他项目也不投资了

（联合早报网讯）历时三年多的时间，王健林终于卖掉了那座令他棘手的西班牙大厦。6月2日，万达酒店发展发布公告称，公司已经向Baraka Global Invest出售了西班牙大厦的全部股权。同时，公司已就该贷款安排注销此前向中国的一家金融机构销售的股份抵押，并承诺如果在出6月21日前未能完成销售，将重新抵押销售股份。

据澎湃新闻报道，此前，万达酒店发展曾公告称，出售西班牙大厦的代价为2.72亿欧元，比万达当初2.65亿欧元买下的价格略高一点。

但是，两年来汇率却发生了变化。如果以人民币为单位来计算，2014年万达买下西班牙大厦时花费了约22亿元。以目前的汇率来换算，此次以2.72亿欧元出售西班牙大厦，换算成人民币的话约为20.75亿元。若该部分资产以人民币来估算，那就意味着王健林亏损了约2亿元。

万达在2014年2月以2.65亿欧元收购了马德里的地标建筑——西班牙大厦。该项目共有25层，高117米，总占地面积4655平方米，计划重新发展为有200间客房的豪华酒店、高级零售空间及大约300个住宅式公寓的综合物业，预期建筑面积约为83228平方米。

然而，该项目却遭到了马德里政府的阻碍。此后，万达与马德里政府开始了两年多的“拉锯战”。

万达表示出于安全考虑，提出要完全拆毁大厦，一砖一瓦重建的要求。但该提议在马德里新上任的市长那里得到了否决。在这之后，万达方面与马德里政府进行了多次的商谈，而马德里市长卡梅纳和马德里城市可持续发展部门主席也曾先后强调万达不会离开西班牙。

尽管马德里市政府曾对万达作出了让步，同意接受之前万达提出的拆除西班牙大厦，并以原先的材料、形状和尺寸重建的要求。但最终，万达对马德里市政府失去了兴趣，拒绝了当地政府提出的一份复杂的修复西班牙大厦的计划。

2016年7月22日，万达酒店发展发布公告称，万达欧洲地产投资有限公司与西班牙Baraka公司签订了一份不具有法律约束力的谅解备忘录，内容有可能涉及向Baraka出售西班牙大厦。根据谅解备忘录，Baraka已经向万达支付了100万欧元作为保证金。彼时公告称，由于可能出售的事项仍处于讨论及磋商中，还须等待双方最终协定。

这一次，王健林彻底与西班牙大厦告别了。

王健林曾在央视财经频道的《对话》访谈节目中曾表示，本来预计在西班牙还有更大的旅游投资项目，现在也决定不投资了。

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