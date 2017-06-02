App开发、电竞等成中国毕业生就业“香饽饽”

（联合早报网讯）又到一年毕业季，中国的高校准毕业生谈得最多的是就业。即便在校学生，不少都希望能在空余时间找到实习机会。如今“90后”、“95后”都是在互联网、手机、电脑陪伴下长大。近年，手机App、游戏、电竞行业在国内风生水起，而大学生互联网创业，甚至成功挖掘到第一桶金的故事亦不时见诸于媒体。因此，众多高校学生、年轻人都将目光放到互联网编程、游戏开发，甚至电子竞技上。

据广州日报报道，记者了解到，“天生”偏爱年轻人的科技企业，现在会给予在高校学生和准毕业生越来越多的机会。假如又能获得社会经验，又能有奖学金，甚至有机会进入该企业工作，确实吸引力十足。然而，年轻人懂得抓紧机会的同时，业内人士和一些“过来人”提醒，要懂得做好职业规划，才能有长远发展。

据了解，如今学App编程方法很多，入门门槛也很低，例如去年发布的Swift Playground工具，利用它即便是学生或是初学者都能进行编程。进入门槛虽然不高，但要获得WWDC学生奖学金，还需要一定的“功力”，一方面要懂编程技术，亦要有好的构思与设计。

除了手机、平板App，游戏开发成为近几年众多学生和准毕业生热衷投身的领域。尤其近一两年，多款手游“依靠”社交平台爆红，亦让众多游戏企业、游戏开发者一夜蹿红，并赚取第一桶金。据了解，在iOS、安卓等开发平台上，也聚集了众多游戏App的开发者，当中除了游戏公司的团队开发外，同样有年轻的在校学生。数据显示，中国目前共有1.3亿各类电子游戏用户。早在2015年，国内游戏产业规模便达到270亿元，超越美国成为全球最大电竞市场。去年IP大剧《微微一笑很倾城》更为不少年轻人描绘了一幅游戏创业的美好蓝图——通过打网游，成为校内风云人物，在游戏中遇到浪漫美好的爱情，更带领团队设计网游，获得投资者青睐，最终成功发行。

同样，借助网游、手游在国内的红火，电竞概念近年逐渐进入大家视野，加上越来越多的赛事，让其变成众多年轻人瞄准的未来发展目标之一——游戏打得厉害，加入电竞团队，或者通过网络做游戏直播，能打游戏又能赚钱。而从去年开始，国内高校陆续开设与电子竞技相关专业。

目前，国内电竞团队的队员绝大部分是“90后”、“95后”，更有不少是在校学生。一般来说，专业团队队员的月薪在3000~5000元，假如参加比赛获奖，队员就能获得奖金分成。当然，越顶级的专业团队，队员的收入越高。表面看起来轻松而且风光，但若真是进入了专业电竞团队，就相当辛苦。据了解，电竞队员每天要对着电脑超过10小时，进行反复练习，研究战术与配合，观看比赛视频等；训练之外，还要去不同的地方，进行商业活动或是参加比赛。国内一专业电竞队员在接受采访时坦言，除了吃饭、睡觉，基本上他们就是一直在打游戏。

实际上，当前国内电竞行业都是吃“青春饭”。例如，由于去年直播火爆，很多年轻人通过直播打游戏，获得网友打赏来赚钱。而随着直播行业逐渐规范，加上风口已过，众多游戏主播不得不转型，或直接退出游戏行业。游戏本身就有生命周期，再加上互联网属性，因此这一款游戏刚火起来，可能很快就会被另一款所取代，这也造成电竞选手职业未来的忧虑。一业界人士说道，电竞黄金职业年龄比体育项目年龄还要小，可能二十出头就要告别这个圈子，转型去做其他职业或做直播。

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