外资机构：人民币债券市场有望成为亚洲债市核心

（联合早报网讯）全球知名资产管理公司富达国际旗下位于上海的外商独资私募基金公司近日在中国推出首只私募证券投资基金产品，主要投资国内债券市场，显示其看好中国债市未来发展。

据经济参考报报道，继“沪港通”和“深港通”后，中国人民银行和香港金融管理局就开展内地与香港债券市场互联互通合作（以下简称“债券通”）发布了联合公告。公告并未明确具体开通时间，但“债券通”已颇受外资机构关注。

汇丰资本市场人民币业务发展环球主管何嘉仪表示，“债券通”将为国际投资者参与全球第三大债券市场提供更为便捷的投资渠道，是中国内地债券市场进一步开放的新举措。债券市场互联互通将成为中国资本市场进一步融入全球金融体系的“催化剂”，亦将促进人民币成为全球投资货币。

渣打银行（中国）有限公司首席执行总裁张晓蕾说：“渣打银行将积极参与报价，同时通过全面的银行服务，成为中国债券市场和境外投资者对接的桥梁。”

据悉，“债券通”将会逐步开放，先开启“北向通”。“北向通”没有投资额度限制，显示中国向国际中长期投资者全面开放债券市场的决心。国际投资者在中国债券市场占比目前仍不到2%，远低于新兴市场平均水平，更低于发达国家市场水平。未来两三年，境外投资者参与内地债券市场的活跃度有可能迅速提升。

富达国际固定收益基金经理布赖恩·柯林斯表示，富达国际这样的基金管理公司目前可通过多项不同计划，灵活地投资中国在岸债券市场。随着中国在岸债券市场投资途径越来越多，便利性不断提升，加上中国债市具有投资吸引力，未来将有更多资金流入中国在岸债券市场。

张晓蕾认为，“债券通”初期为债券市场做市商直接达成交易，对已经使用境外系统交易平台的境外投资者来说，这是交易模式的创新，进一步丰富了交易渠道，简化了交易流程和交割流程，使境内外交易与交割的差距进一步缩小，投资者将因此受惠。

瑞银证券认为，与此前境外机构进入银行间市场的模式相比，“北向通”在投资者交易习惯和便利性等方面有望提升境外机构参与意愿。随着境外机构对人民币资产配置需求提高，进入境内市场的投资者数量将保持增长。

业内人士预测，未来五年，中国债券市场年均国际资本流入量有望超过800亿美元。

富达国际认为，人民币债券市场将会是未来亚洲债券市场的核心，也将会在全球金融市场扮演重要角色。中国国内债券市场的规模已经超过65万亿元人民币，预计到2020年将会达到100万亿元，超过日本市场。

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