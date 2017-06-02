淘宝顺丰割裂 用户无法追踪包裹位置

（联合早报网讯）淘宝配顺丰快递，一向是网购的黄金拍档，但近日双方决裂，引发行业地震。

据香港01新闻网报道，顺丰快递与阿里巴巴旗下的菜鸟网络昨日（1日）起切断数据接口。菜鸟网络回复01记者，表示于5月31日晚上6点，菜鸟接到顺丰发出的数据接口暂停告知。至翌日凌晨，顺丰关闭了自提柜的数据信息回传，同日中午顺丰又进一步关闭了整个淘宝平台物流信息的回传。

顺丰其后则反击指，菜鸟于上月起，基于自身商业利益出发，要求顺丰旗下的快递柜系统丰巢提供与其无关的客户隐私数据。顺丰宣称，此类信息隶属客户，丰巢本着“客户第一”的原则，拒绝这不合理的要求。其后顺丰再回应称，希望所有快递行业同仁，警惕菜鸟染指快递公司核心数据行为。顺丰又指，菜鸟昨日凌晨以讯息安全为由，关闭公司旗下快递系统的介面信息。

顺丰认为，这次是菜鸟对它们的针对性封杀，原因是阿里一直希望顺丰终止使用腾讯的云计算服务，改用阿里云。顺丰预计，事件不会影响去年重组时所订下的今明两年净利润目标。

菜鸟则在声明反驳有关指控，指自己与物流伙伴是合作关系，而非竞争，“菜鸟不碰具体物流配送，没有一辆快递车，没有一个快递员，是凭借物流合作伙伴的支持合作，共同提升了中国的快递物流效率。”而在稍早前的5月29日，顺丰、中国邮政、EMS、等15家邮政快递企业与菜鸟网络签署了战略合作协议，承诺各方将进一步推动数据开放连接，深入运用大数据能力来提升服务品质。

腾讯云6月1日晚发微博称：“腾讯云赞同‘开放的云计算’理念，全力保障数据安全，更保障客户业务安全。腾讯云助力顺丰布局云端，无论多么重视顺丰的数据与业务安全都不为过。”

01记者尝试于淘宝查询能否透过顺丰进行集运，对方回复指目前并未接到任何通知，需提供下运单号才能查询货运详情。

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