山东威海“5.09”客车放火案告破:司机人为纵火

（联合早报网讯）6月2日上午，山东威海“5.09”客车放火案侦办和善后处置工作情况新闻发布会在威海召开。根据官方通报，查明威海“5.09”客车起火是一起人为实施的纵火案件，该车司机丛威滋实施了这起个人极端严重暴力犯罪案件，并在作案中死亡。

据香港文汇网报道，2017年5月9日8时59分，车牌号为鲁K49167的大客车行驶到威海市环翠区陶家夼隧道内起火燃烧，车上11名儿童不幸遇难，包括5名韩国籍儿童，司机丛威滋当场死亡，随车女教师经抢救无效离世。

官方通报称，事发后，中央领导高度重视，山东省委、省政府第一时间做出部署安排，山东省公安厅、威海市公安局介入调查。

经勘查检验，起火客车为柴油客车，隶属威海公交集团旅游出租分公司，被威海中世韩国国际学校租用接送学生，荷载37人，案发时实载13人。客车起火部位位于客舱内左前部、司机座椅后侧地板处，在司机座椅附近燃烧残留物中提取到打火机防风罩一枚，现场多处燃烧残留物检测出汽油残留物成分。排除车内电气短路或交通事故引发火灾。

经侦查调查，丛威滋因短时间内加班补助、夜班费被接连停发，致使其工资收入骤减，而心怀不满，遂从加油站购买汽油并携带上车，于案发当日在车内实施纵火行为。

目前，善后工作正在有序进行。

免费试阅14天