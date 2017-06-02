台湾暴雨 道路民宅淹水 桃园机场一度瘫痪

（联合早报网讯）台湾今天受暴雨侵袭，全台各地都受到影响。其中，以北部地区最为严重。

据自由时报报道，北台湾暴雨，造成北海岸一带多处路段坍方、道路积水等灾情。桃园市芦竹、大园、观音等沿海地区最严重，其中，芦竹区每小时瞬间雨量将近百毫米，很多地区都出现车辆抛锚淹水情形。

另据台湾联合新闻网报道，台气象局表示，受梅雨锋面及西南气流影响，目前台湾北部沿海旺盛对流云系逐渐向南扩展，短时强降雨区域将逐渐扩大至大台北、桃园及新竹地区，未来将有持续性强降雨并伴随强阵风。

据报道，今日雷雨一度造成台湾北部机场停止起降，桃园机场10时45分因雷雨当空警报，停机坪地面作业暂时停止直至12时40分警报解除，松山机场12时43分恢复起降。同时，这场大雨也造成桃园捷运A13站二楼简易询问处的屋顶因大雨宣泄不及，积水溢出至桃园机场第二航厦二楼礼品大街地板，目前积水已全部排除，旅客通行不受影响。

豪雨也波及台湾故宫博物院。故宫表示，故宫正馆东侧的天花板滴水，造成地板积水，故宫已关闭正馆东侧的展馆，将游客往西侧疏散。故宫指出，故宫已启动防灾应变措施，院长林正仪亲自坐镇指挥，确保游客与文物安全。

灾情严重的新北市石门区的第一核能发电厂（简称核一厂）今早上午传出故障。该厂2号机组今日上午10点13分跳电。台电表示，该机组须待天气好转再评估是否再启动，不排除直接将其停役的可能，但粗估对台湾本周供电影响不大。

台总统府发言人黄重谚表示，针对梅雨季以来最强的锋面及西南气流持续影响台湾，特別是持续豪大雨为台湾北部带来灾情，总统蔡英文非常关心，稍早在行程上也持续透过幕僚向相关单位了解目前气象动态，以及中央、地方的应变情况。

蔡英文认为，台湾正面临气候变迁的挑战，特別是暴雨的频率增加，也让水患发生的机率提高，她希望各单位严阵以待，做好万全的因应準备，同时未来无论防汛、抗旱，行政部门也都务必盘点各项政策，以期周延地面对来自气候变迁的各项可能挑战。

联合新闻网的报道指出，因梅雨锋面纬度逐渐往中部地区逼近，台湾北部降雨方面将会从北海岸开始往台北、桃园、新竹、苗栗一路缓和。需要注意的是，台中部地区将开始陆续出现降雨，台中总体而言会先有大雨，再来愈接近傍晚，会往彰化、云林、嘉义扩展，越晚雨势越强烈；中南部山区，则会有地形性豪雨持续。

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