中国希望马国协助调查犯罪者

（联合早报网讯）马来西亚副首相及内政部长阿末扎希今天表示，中国今天将一份百人名单交给他，希望马国政府协助调查名单内的可疑人士并采取必要行动。

阿末扎希今天与访马的中国公安部长郭声琨会面并出席马中第三次跨国犯罪合作联合工作组会议后的记者会上表示，中方提供的名单“图文并茂”。他说，名单中的嫌犯涉嫌的不法活动包括电话诈骗、恐怖主义活动、毒品及跨国犯罪等。

阿末扎希表示，当局将调查这些人士是否还在马国及他们是否曾在马国犯罪。“他们（中方）与我们共享这份可疑人士名单，是希望我们不能合作展开调查，也能逮捕甚至协助中国将他们引渡回国。”

他说，马中两国一直合作打击跨国犯罪，例如之前涉及款项高达100亿令吉（约32.4万新元）的“澳门骗局”，受害者包括马国、中国及台湾民众。他表示，马国已将百多名涉案者送回中国接受法律制裁。

他表示，马国各监狱及扣留所中若有中国政府的通缉犯，当局也将根据国际法律互助协议而让中国将他们引渡回国。他说，中国将派机来马接收所有遭引渡者。他透露，马国2014至2016年间，曾三次遣返共134名中国公民。

阿末扎希也表示，中国截至去年底共遣返248名在中国犯罪的马国公民，这些人都是马国政府要求引渡的。

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