中国“可燃冰”试开采已连续产气22天 取得多项重大突破性成果

（联合早报网讯）中国国土资源部今天（6月2日）在北京宣布：中国正在南中国海神狐海域进行的天然气水合物试开采已连续产气22天，取得了持续产气时间长、气流稳定、环境安全等多项重大突破性成果。标志着中国成为全球海域天然气水合物试开采连续产气时间最长的国家。

据央视新闻网报道，此次天然气水合物试采作业区位于珠海市东南320千米的神狐海域。3月28日第一口试采井开钻，5月10日点火成功。截至目前，已连续22天产出甲烷含量高达99.5%的天然气，日均产气量达到8350立方米。

天然气水合物，俗称“可燃冰”，是由天然气和水在高压低温的条件下形成的类冰状结晶物质。据预测：中国海域“可燃冰”资源量达800亿吨油当量，而国际公认的全球资源量相当于21万亿吨油当量，是世界公认的一种清洁高效的未来替代能源。可燃冰和天然气一样，主要成分是甲烷，但开采起来难度更大。中国科学家们在南中国海神狐海域开采的可燃冰，它不是冰块状的，而是呈米糊状。

虽然开采难度大，但超过90%的“可燃冰”资源都是这种类型，中国实现对这种类型的“可燃冰”的试开采并稳定产气，对未来“可燃冰”资源的产业化开发有着重要意义。同时，中国在“可燃冰”资源的勘探上也已经取得了重大成果。

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