中国新晋正部长中 学者型官员占比增大

（联合早报网讯）继中国环保部、国土资源部换帅后，住建部、质检总局也迎来新的“一把手”。中共辽宁省委原副书记王蒙徽出任住建部党组书记，中共广西壮族自治区原副书记侯建国出任质检总局党组书记。

北京分析人士指出，在近期新晋的正部级大员中，学者型官员占据很大比例，比如王蒙徽、侯建国以及新任环保部党组书记李干杰和北京市代市长陈吉宁等，显示中共高层更加注重领导班子的知识层次和专业结构，这有利于减少政坛中的派系色彩和官僚气息。

据人民网昨天（6月1日）报道，5月31日，中组部副部长邓声明到住房和城乡建设部宣布，王蒙徽任中共住房和城乡建设部党组书记，免去陈政高住建部党组书记职务；6月1日，邓声明到质检总局宣布，侯建国任中共质检总局党组书记，免去支树平质检总局党组书记职务。

王蒙徽今年57岁，1978年考入清华大学建筑系，师从中国著名建筑学家吴良镛，毕业后留在清华大学建筑学院教书，31岁成为副教授，后担任建筑学院院长助理。1993年，王蒙徽到广东从政，担任过广州市城市规划局副局长、局长，汕尾市市长，云浮市委书记等职。

在广州工作期间，王蒙徽主持编制了150多个各层次规划与专项规划，包括南沙开发、广州大学城、国际会展中心、新白云国际机场等重大项目，并主持创建了中国第一家“城市规划编制研究中心”——广州市城市规划编制研究中心。

2011年，王蒙徽调任福建省副省长，2013年担任中共福建省委常委、厦门市委书记，2016年8月调任中共辽宁省委常委、沈阳市委书记，2016年12月任辽宁省委副书记。

对于中国城镇化建设，王蒙徽曾表示，推进城镇化健康稳妥发展，应该把提高城市规划的水平放在首位。“我们现在最大的问题就是‘骂大街’的水平很高，但是解决实际问题的能力不高。‘抄西方’的水平很高，解决中国问题的能力不高。“

今年58岁的侯建国是中国科技大学物理专业博士，中科院院士，曾在美国加州大学伯克利分校物理系从事博士后研究，并在《自然（Nature）》、《科学（Science）》等著名国际学术刊物上发表多篇论文。

2008年，侯建国担任中国科技大学校长，2015年担任科技部副部长，去年出任中共壮族广西自治区党委副书记。

分析人士指出，1990年代以来，中国官场出现了“学历大跃进”现象，很多官员通过不用上课的“在职学习”，就拿到博士、硕士学位。比如不久前落马的司法部政治部主任卢恩光，当年连大学都考不上，当官后居然拥有名校的管理学博士、法学博士后等头衔。

而新近提拔的王蒙徽、侯建国、李干杰、陈吉宁等人，多是在专业领域有所建树后才步入仕途，属于名副其实的“学者型官员”。预计他们都将在今年下半年举行的中共十九大上进入新一届中央委员会。

中国共产党新闻网昨天发表文章说，王蒙徽是建筑学科班出身，长期从事城市规划建设管理工作，执掌住建部，意在补齐城镇化快速推进中的基础设施短板；李干杰18年间都在国家环保总局工作，是环保战线的资深专家。从两人的职务安排中，不难看出“专业化能力”越来越被重视，已经成为中共选人用人的一个新趋势。（《联合早报》于泽远报道）

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